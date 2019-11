Venezia, settimana di maree record: mai così dal 1872

di mad

Milano, 15 nov. (LaPresse) - Sono maree da record storico quelle che stanno mettendo in ginocchio Venezia in questi giorni. Secondo i dati riportati sul sito del Comune di Venezia e aggiornati costantemente dal Centro Maree, infatti, dal 1872, anno di inizio delle rilevazioni, non si erano mai verificate due maree superiori ai 150 centimetri nello stesso anno. Questa volta invece si sono verificate nella stessa settimana: martedì il picco a 187 centimetri e oggi 154.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata