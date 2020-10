Venezia, sabato primo impiego del Mose con acqua alta sopra 130 cm

di lca/lrs

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Sabato potrebbe essere messo in funzione per la prima volta il Mose, sistema di paratoie e barriere ideato per isolare Venezia durante l'alta marea. Lo si apprende dalla struttura commissariale che si occupa dell'opera. Le barriere dovrebbero infatti sollevarsi sopra i 130 centimetri: per sabato il Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia prevede un massimo di 135 cm di acqua.

