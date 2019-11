Venezia, riapre Palazzo Ducale: no danni a opere e collezioni

di ect

Milano, 18 nov. (LaPresse) - Dopo l'acqua alta degli ultimi giorni a Venezia, Palazzo Ducale riprende la settimana con l'orario normale. "E' aperto oggi dalle 8.30 alle 19 compresa la mostra 'Da Tiziano a Rubens'", si legge in un tweet di Palazzo Ducale, in cui viene specificato che "opere e collezioni del Museo sono al sicuro e non hanno subito danni".

