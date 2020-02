Venezia, progetto da 30 mln per salvare piazza San Marco da acqua alta

di lrs

Milano, 11 feb. (LaPresse) - E' stato presentato stamattina ed è in corso di approvazione un progetto per salvare l'insula di piazza San Marco, a Venezia, dall'acqua alta entro la soglia dei 110 centimetri, oltre la quale interverrebbe il Mose. Il committente è il provveditorato, cioè il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ha dato l'incarico al concessionario, Consorzio Venezia Nuova, il quale ha affidato la progettazione a un'associazione temporanea di imprese, tra cui Kostruttiva e Thetis. Il costo stimato, secondo quanto si apprende, è di circa 30 milioni di euro, tutti statali. Previsto anche un sistema di ponte e paratie.

I tempi? Dal momento dell'approvazione del progetto definitivo, al via la parte burocratica e servono due anni circa per mettere la piazza in sicurezza dal sormonto e dall'allagamento.

