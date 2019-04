Venezia, professore sequestra cellulari: adolescente si butta dalla finestra

La studentessa francese, in gita con la sua classe in Italia, se l'è cavata con alcune fratture

Una studentessa francese di 12 anni si è gettata dalla finestra dopo che il professore ha sequestrato alla sua classe i telefoni cellulari. Il fatto, accaduto in calle de la Misericordia a Venezia, è raccontato dal Corriere del Veneto.

Secondo quanto riporta il quotidiano, l'adolescente stava trascorrendo alcuni giorni in Italia insieme ai suoi compagni per la gita scolastica. Giovedì sera i docenti hanno deciso di sequestrare i telefoni perché, a loro dire, i ragazzi urlavano troppo e disturbavano la quiete delle altre persone presenti nella struttura alberghiera. La ragazzina, che se l'è cavata con alcune fratture, si è chiusa in bagno e poi si è lanciata dal balcone. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e l'ambulanza.

