Venezia, procura apre fascicolo: sequestrati sistemi movimento

di ect

Venezia, 3 giu. (LaPresse) - E' a carico di ignoti il fascicolo aperto dalla procura di Venezia in merito all'incidente navale di domenica nel canale della Giudecca. I sistemi di movimento della Msc 'Opera' sono stati sequestrati, dalla scatola nera, al timone fino ai motorini. Non è stata sequestrata, secondo quanto si apprende, la nave da crociera. L'indagine è stata affidata alla Capitaneria di porto. Gli inquirenti valuteranno se procedere per inosservanza delle norme sulla sicurezza, reato 1231 del codice di navigazione.

