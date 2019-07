Venezia, paura in Laguna: nave da crociera sbanda e sfiora yacht

Paura nel pomeriggio di domenica a Venezia per una nave da crociera che ha sfiorato uno yacht. Come si vede da un video, la Costa deliziosa, durante un temporale, ha perso per alcuni secondi il controllo, lambendo un'imbarcazione ormeggiata in prossimità di Riva Sette Martiri e altri vaporetti. Nessun incidente per fortuna, dopo che appena un mese fa una nave da crociera aveva colpito un'altra imbarcazione sempre in Laguna.

"Ho già disposto una immediata ispezione ministeriale per verificare quanto accaduto a Venezia. Il terzo rimorchiatore che abbiamo imposto è stato determinante per evitare un incidente. Ma non basta. Dopo 15 anni di nulla, siamo vicini a una soluzione per togliere le grandi navi da San Marco. E lo faremo tutelando sicurezza, ambiente, turismo e occupazione", ha commentato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.

