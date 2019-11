Venezia, l'unico bar aperto in tutta la zona San Marco: "Resistiamo per la città"

"I veneziani non mollano"

di Stefano Bertolino

L'acqua sale e tira un forte vento di Scirocco, Venezia è di nuovo sott'acqua. Un metro e sessanta centimetri non hanno fermato Diana e Tatiana che nonostante le condizioni impietose hanno resistito tenendo il bar aperto: "Come possiamo chiudere? La gente viene da noi per chiederci un panino, una bottiglietta d'acqua". Anche Eleonora, nel locale a fianco, guarda preoccupata il suo negozio di abbigliamento: "E' dura, ma siamo veneziani e siamo forti".