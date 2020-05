Venezia, incendio in ditta prodotti chimici a Marghera

(LaPresse) Paura a Venezia per un'esplosione che ha provocato un incendio in un'azienda chimica di Marghera con una enorme colonna di fumo. È scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche. "Tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre", fa sapere il comune di Venezia