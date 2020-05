Venezia, esplosione e incendio in una ditta a Marghera

Piano di emergenza per possibile dispersione di prodotti chimici. Ci sarebbero 2 feriti

Un'esplosione con lo sviluppo successivo d'incendio si è verificato in un’azienda chimica a Marghera (Venezia). Lo fanno sapere i vigili del fuoco il cui intervento è ancora in corso, con 8 squadre e nucleo Nbcr. È scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata