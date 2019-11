Venezia, in mattinata un nuovo picco di alta marea: previsti 160 cm

di Ester Castano

E' ancora allerta marea a Venezia. Per la giornata di domenica sono previsti ben 160 centimetri sopra il livello medio del mare. La città è in ginocchio, ma sono già partiti i primi interventi. Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza d'emergenza. Tra le misure vi è la nomina del sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro a commissario straordinario e la sospensione dei mutui per un anno. L'ordinanza prevede anche lo stanziamento di 20 milioni per i primi danni stimati. Ma non solo. Come scrive il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook, parlando di azioni concrete "per Venezia e i veneziani", è in arrivo anche "un rimborso di 5mila euro ai privati e di 20mila alle attività produttive".

Quella di domenica "sarà una giornata dura" per Venezia, afferma Brugnaro, sottolineando che comunque "i venti sono in diminuzione, e il picco previsto dal Centro Maree di 160 cm è alto ma quello che ha distrutto la città martedì era 187 centimetri". I musei civici saranno chiusi per tutta la giornata. A causa dell'alta marea anche la Basilica di San Marco rimarrà chiusa, e non saranno celebrate le funzioni religiose previste per la mattinata.

In tanti in queste ore hanno mostrato solidarietà verso i cittadini e l'amministrazione del capoluogo veneto. Di ritorno dal successo in Bosnia, una delegazione guidata dal presidente della Figc Gabriele Gravina, insieme al segretario generale Marco Brunelli, al capo delegazione Gianluca Vialli e a Gianluigi Donnarumma (con tanto di stivaloni ai piedi), si è recata nel centro di Venezia per portare la vicinanza di tutti gli Azzurri. "Lo sport insegna ad affrontare insieme ogni difficoltà e a rialzarsi in piedi dopo una batosta", commenta ringraziando la squadra il sindaco, che chiede alla cittadinanza di far recapitare alle autorità le fotografie dei disagi subiti, così da poter accelerare la conta dei danni.

