Venezia: debutta il Mose e salva la laguna dall'acqua alta

Nel giorno in cui il maltempo sta sconvolgendo gran parte del Nord Italia, la baia di Venezia è stata 'salvata' dal Mose, utilizzato per la prima volta oggi in emergenza dopo diversi test e collaudi. Questa mattina sono state sollevate tutte le 78 paratie, impedendo così all'acqua di raggiungere il centro storico della città e proteggendo piazza San Marco dall'acqua alta. Alle 12 era infatti prevista una marea di 130 centimetri che invece non è andata oltre i 70 centimetri in laguna. "La Piazza, ora, per la prima volta all'asciutto, grazie al Mose e grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile. Tratteniamo il respiro fino alla fine della alta marea. Quando la pressione alle bocche di porto finirà" ha scritto su Facebook il presidente dell'associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier.



