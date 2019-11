Venezia, Casellati: Se Mose può evitare disastri va finito

di mad

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "Io penso che se il Mose serve a evitare i disastri che ci sono stati in questi giorni occorre finirlo. Occorre che, passata l'emergenza, non si spengano le luci su Venezia. Bisogna mettere in atto le misure necessarie perché queste cose non accadano più". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita a Venezia.

