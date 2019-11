Venezia, Ca' Foscari: Danni ingenti per centinaia di migliaia euro

di lrs

Milano, 13 nov. (LaPresse) - La conta dei danni, all'Università Ca' Foscari di Venezia, rivela "danni ingenti a diverse sedi per centinaia di migliaia di euro". Lo si legge in una nota dell'ateneo. Gli edifici maggiormente interessati sono Ca' Foscari, Ca' Bembo, Ca' Dolfin, nei quali le centrali termiche non sono al momento funzionanti. Ca' Foscari Zattere, Auditorium Santa Margherita e Palazzo Cosulich hanno subito allagamenti e danni alle strutture e agli impianti Il campus economico di San Giobbe ha un'ala inagibile a causa di di un parziale danno all'impianto elettrico. Inoltre, il Collegio internazionale Università Ca' Foscari, nell'isola di San Servolo, non ha riportato nessun danno alle persone residenti che sono al sicuro; si segnalano danni all'imbarcadero dell'isola e danni di una certa entità alle strutture esterne del complesso edilizio. L'università segnala anche che è stato annullato lo spettacolo di Musicafoscari James Brandon Lewis & Thomas Sayer Sellis, in programma domani, alle 21, nell'auditorium Santa Margherita. Annullata la cerimonia di laurea in piazza San Marco di venerdì 15 nove,bre. Per la giornata di domani - conclude la nota dell'ateneo - tutte le attività didattiche, amministrative e delle biblioteche nelle sedi di Ca' Foscari del centro storico di Venezia sono sospese.

