Venezia, Brugnaro: Nelle case è come stare in piscina

di bdr

Milano, 13 nov. (LaPresse) - "Dentro le case a Venezia è come stare in piscina". Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nel corso di una conferenza stampa sul maltempo che si è abbattuto sul Veneto e in particolare su Venezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata