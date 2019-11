Venezia, Brugnaro: Mattarella è la persona che mi è stata più vicina

di bdr

Milano, 13 nov. (LaPresse) - "Su Venezia c'è una forte attenzione dello Stato italiano e la persona che mi è sempre stata più vicina è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nel corso di uan conferenza stampa per illustrare la situazione in Laguna, dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto. Brugnaro ha riferito di aver parlato al telefono con il Capo dello stato "anche ieri sera" e "Mattarella si è informato sulla situazione in città. Tutte le volte che vado a Roma - ha aggiunto - e lo vado a trovare si informa su Venezia".

