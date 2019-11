Venezia, Brugnaro: Danni per centinaia di milioni di euro

di bdr

Milano, 13 nov. (LaPresse) - "non c'è ancora una stima precisa dei danni dell'acqua alta, ma di certo si parla di centinaia di milioni di euro". Lo ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Laguna. "Lo dico da imprenditore e non solo da sindaco", ha aggiunto Brugnaro ceh ha parlato di una emergenza dettata da un'ondata di "acqua alta eccezionale altra un metro e 98". Anche il Mose, per il sindaco Brugnaro, non ha funzionato adeguatamente perchè "mancano ancora le pompe idrauliche a Pellestrina".

