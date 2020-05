Venezia, Biennale architettura slitta all'anno prossimo

di lrs

Milano, 18 mag. (LaPresse) - La 17esima Mostra internazionale di architettura di Venezia si terrà dal 22 maggio al 21 novembre 2021 per via del coronavirus e sarà curata dall'architetto, docente e ricercatore Hashim Sarkis. Inizialmente, la Biennale architettura era in programma da sabato 29 agosto a domenica 29 novembre.

