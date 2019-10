Venerdì sciopero generale

Si annuncia un venerdì di passione per lo sciopero generale e nazionale indetto per domani da Cgil, Cisl, Uil e dai sindacati Cub e di base. Lo stop riguarda tutti i settori, pubblici e privati, previsti grossi disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici, dai treni ai servizi di trasporto locali. Roma a rischio paralisi: non si fermano solo i dipendenti di Atac, ma tutti i lavoratori delle società partecipate del Comune. A Milano problemi soprattutto per i passeggeri di Trenord ma previsti grandi disagi anche per chi si sposta con la metropolitana. Alitalia cancella circa 240 voli.