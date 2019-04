Vaticano, vescovo Guam condannato e rimosso per pedofilia

di rib/npf

Città del Vaticano, 4 apr. (LaPresse) - Il vescovo di Guam, Anthony Sablan Apuron, è stato condannato e rimosso dal tribunale Vaticano. "Come già annunciato lo scorso 16 marzo 2018. - si legge in una nota della Dottrina della Fede - il Tribunale Apostolico della Congregazione per la Dottrina della Fede ha concluso in Prima Istanza il processo penale a carico di mons. Anthony Sablan Apuron. (Agaña, Guam). Come è stato rilevato allora, la sentenza era soggetta ad eventuale appello, che infatti è stato interposto.

Il Tribunale di Seconda Istanza in data 7 febbraio 2019 ha confermato la sentenza di Prima Istanza, dichiarando l'imputato colpevole di delitti contro il Sesto Comandamento con minori. Le pene imposte sono le seguenti: la privazione dell'ufficio; il divieto perpetuo di dimorare anche temporaneamente nell'Arcidiocesi di Agaña; il divieto perpetuo di usare le insegne proprie dell'ufficio di Vescovo.

La decisione rappresenta la conclusione definitiva del caso. Non è possibile ulteriore appello".

