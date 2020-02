Vaticano apre archivi Pio XII: giovedì presentazione

di rib/egr

Città del Vaticano, 18 feb. (LaPresse) - Giovedì 20 febbraio 2020, alle 11.30, presso la Sala Stampa della Santa Sede, in Via della Conciliazione 54, si presenterà alla stampa l'apertura degli Archivi della Santa Sede per il pontificato di Pio XII (1939-1958).

