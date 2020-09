Varese, ritrovato dopo tre giorni l'anziano disperso a Orino

È stato ritrovato vivo, dopo tre giorni di ricerche, l’anziano scomparso lo scorso giovedì 10 settembre a Orino, in provincia di Varese. Aldo Negrini, pensionato 80enne, è stato trovato nel bosco di Caldana, frazione di Cocquio Trevisago. Per trovarlo sono state impiegate numerose squadre di vigili del fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile e Carabinieri della caserma di Cuvio. A individuarlo un dispositivo di ricerca dei Vigili del Fuoco composto da unità cinofile, SAF (Speleo Alpino Fluviale) e SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). L’uomo sta bene e quando è stato identificato stava camminando. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE