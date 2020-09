Varese, ritrovato corpo di un uomo: forse 38enne disperso da sabato

di scp

Varese, 3 set. (LaPresse) - Sono riprese questa mattina le ricerche da parte dei vigili del fuoco del 38enne cercatore di funghi scomparso sabato a Maccagno con Pino e Veddasca, nel Varesotto, travolto da un torrente ingrossato per il maltempo. Le squadre dei Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco e del soccorso alpino stanno operando in zona. È stato rinvenuto un corpo di un uomo, sono in corso le operazioni di recupero.

