Varese, picchiano coetaneo: prima condanna per tortura in Italia

Sono stati condannati per il reato di tortura dal Tribunale per i minorenni di Milano i quattro quindicenni accusati di aver picchiato e segregato un coetaneo in un garage a Varese. "Si tratta della prima sentenza di condanna in Italia per il reato di tortura" introdotto da poco più di un anno, dichiara a LaPresse il procuratore del Tribunale per i minorenni, Ciro Cascone. "Sono due, finora, i casi di applicazione della legge registrati - spiega -. La prima riguarda questo caso, che si riferisce a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale per i minorenni lo scorso novembre, la seconda riguarda i fatti avvenuti in provincia di Taranto". Nel secondo caso ad essere accusati di tortura sono sei minorenni, in concorso con due maggiorenni, indiziati anche di sequestro di persona. Vittima un uomo di 66 anni affetto da disturbi psichici, deceduto in ospedale.

