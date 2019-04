Incidente sul lavoro nel Varesotto: muore operaio di 28 anni

Un operaio di 28 anni è morto a Taino, in provincia di Varese. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8 all'interno del sedime di un'azienda di via Varese dove, per cause ancora da accertare, il ragazzo impegnato nella lavorazione di materiale plastico è deceduto. L'operaio, secondo la prima ricostruzione, sarebbe scivolato da una scala mentre scendeva in una camera interrata alta circa due metri. Soccorso dai colleghi della ditta, i sanitari del 118, malgrado le operazioni di rianimazione, hanno dichiarato il decesso. I pompieri sono intervenuti con un'autopompa, mettendo in sicurezza l'area, insieme ai carabinieri e ai tecnici dell'Ats dell'Insubria, a cui sono stati affidati i rilievi di rito.

