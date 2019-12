Varese, maestra asilo nido a bimbo: Sei proprio un terrone

di scp

Varese, 6 dic. (LaPresse) - "Sei proprio un terrone". Questa una delle frasi che una maestra dell'asilo nido di Cocquio Trevisago (VA), sospesa per 6 mesi per maltrattamenti, avrebbe detto ai bambini. Tra le altre parole rivolte ai piccoli, di età compresa tra pochi mesi e i 2 anni, "Guardati, fai schifo", "Piangi che così ti passa". La donna è accusata anche di averli percossi in alcune occasioni. Oltre venti le condotte illecite contestate all'indagata a partire dal marzo del 2017.

