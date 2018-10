Varese, furti in aziende per finanziare lo spaccio di droga

Blitz dei carabinieri di Busto Arsizio nel basso varesotto e nell'hinterland milanese per furti e droga. Sono dieci le persone arrestate, farebbero parte di un sodalizio criminale composto quasi esclusivamente da cittadini albanesi che commetteva furti in abitazione e in aziende per finanziare lo spaccio di droga. Diverse le ditte colpite in Lombardia, in particolare quelle attive nel commercio dei tessuti pregiati