Varese, donna trovata morta in casa con uomo in stato di incoscienza

di scp

Varese, 11 ago. (LaPresse) - Questa mattina a Castronno, in provincia di Varese, in via Camilo Benso Conte di Cavour, sono state trovate due persone in un appartamento: G. E., donna di 48 anni, era senza vita, M. GL., maschio di 45 anni, incosciente. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Varese.

