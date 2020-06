Varese, 93enne uccisa in casa: figlia interrogata dai carabinieri

di ect

Milano, 3 giu. (LaPresse) - Una donna di 93 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Jerago con Orago in provincia di Varese. I sospetti dei carabinieri si sono da subito concentrati sulla figlia, 72enne con precedenti problematiche psichiatriche: i militari la stanno interrogando. Secondo la prima ipotesi, avrebbe aggredito e colpito l'anziana sino a toglierle la vita. I soccorsi sono arrivati nell'abitazione della vittima, in via Giuseppe Mazzini, alle 7.30 del mattino.

