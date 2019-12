Valanghe, tre morti sulle Alpi

In Valle d'Aosta perde la vita una guida alpina. Le altre vittime una donna sull'Alpe di Siusi e uno scialpinista in Valsesia

Tre persone sono morte in tre diversi episodi sulle Alpi domenica dopo essere stati travolti da una valanga . In Valtournenche, sulla Punta Fontana Fredda, a quota 2.200 metri, in Valle d'Aosta un soccorritore del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia di 49 anni, fuori servizio ha perso la vita.

Faceva parte di un gruppo di quattro scialpinisti l'uomo travolto e ucciso ad Alagna Valsesia, nel Vercellese. Altri due sono usciti da soli dalla neve, mentre un terzo è sceso a valle per attivare i soccorsi con il telefono.

Un'escursionista è deceduta sulle montagne a Siusi, nell'Alto Adige, travolta da una slavina. Era partita per una gita, con le ciaspole, insieme a una conoscente, che invece indossava gli sci. La vittima è stata seppellita dalla nave. Sono arrivati i soccorsi sanitari e gli uomini del Soccorso alpino di Bolzano, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.

