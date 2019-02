Valanghe, cinque escursionisti salvi in Trentino

di ect

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Cinque escursionisti sono salvi, in Trentino, dopo essere stati travolti da una valanga che si è staccata verso le 10.30 in val dei Mocheni, sopra Fierozzo a circa 1800 metri di quota. Coperti, ma non totalmente, dalla neve, sono riusciti a mettersi in salvo.

