Valanga nella Val Senales, in Alto Adige: morte donna e 2 bambine

E' di tre morti il bilancio della valanga che si è abbattuta su una pista da sci in Val Senales, in Trentino Alto Adige. Le vittime, tutte di nazionalità tedesca, sono una donna di 25 anni, la figlia di 7 e un'altra bambina coetanea. Una delle due piccole era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento ma è morta poco dopo. Rimasti feriti, ancora, un altro bambino di 11 anni e il padre, che sono ricoverati all'ospedale di Merano. Non è escluso che altre persone siano rimaste intrappolate sotto la neve. La valanga si è staccata intorno alle 12.15 di sabato a una quota di 1800 metri circa e si è estesa per oltre 300 metri, in un punto in cui una pista da sci curva per circa 90°.

