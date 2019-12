Valanga in Val Senales in Alto Adige: morta un'altra bambina

di lrs

Milano, 28 dic. (LaPresse) - Si aggrava il bilancio della valanga che si è abbattuta su una pista da sci in Val Senales, in Alto Adige, nel pomeriggio di oggi. È morta all'ospedale Santa Chiara di Trento, secondo quanto si apprende, una bambina che era stata portata in gravissime condizioni a bordo di un elicottero Pelikan del Soccorso alpino.

