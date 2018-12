Vado Ligure, si dà fuoco a 18 anni nello stesso punto dove si suicidò il padre

Una ragazza savonese. È ricoverata in ospedale con ustioni sul 50 per cento del corpo. Il padre, un artigiano, si uccise nello stesso modo e nello stesso posto nel 2013

Si è cosparsa di benzina e si è data fuoco a Vado Ligure (Savona), in piazzale San Lorenzo, lo stesso posto dove nel 2013 si era suicidato il padre. M. S., 18 anni appena compiuti, è in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con ustioni sul 50 per cento del corpo. È stato poi disposto il trasferimento al Cto di Torino.

Il 17 maggio del 2013, il padre, M. S., un artigiano di 47 anni titolare di una piccola impresa edile a Cadibona (entroterra di Savona), si era tolto la vita con il fuoco nello stesso piazzale dove la figlia, questa mattina intorno alle 6, ha ripetuto il terribile gesto. L'uomo, aveva problemi economici e qualche mese prima aveva suonato al cancello della villa di Beppe Grillo a Sant'Ilario nel levante di Genova dopo il primo successo elettorale del M5S per chiedere aiuto. In un comizio in Veneto, poi, aveva fermato il leader grillino: "Mi aveva chiesto di mandarli a casa tutti" raccontò poi Beppe Grillo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata