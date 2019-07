Vacanze, primo esodo: weekend da doppio bollino rosso sulle strade

Domani e domenica doppio bollino rosso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Il traffico sarà 'intenso, con possibili criticità', secondo la descrizione del centro di coordinamento nazionale della viabilità. Non potranno circolare i mezzi superiori a 7,5 tonnellate tra le 8 e le 16 di sabato e tra le 7 e le 22 di domenica.

Secondo quanto spiegato nella presentazione del piano di 'Viabilità Italia' per l'estate 2019, presentato la scorsa settimana al Viminale, le due giornate da bollino nero, però, saranno sabato 3 e sabato 10 agosto. Anche se, in generale, gli spostamenti si preannunciano intensi in tutti i weekend del mese agosto.

La maggior concentrazione di traffico per i rientri in città e la chiusura del controesodo, invece, è prevista nell'ultima domenica di agosto e nella prima domenica di settembre. In tutto questo periodo, accanto alle misure di vigilanza tradizionali garantite delle forze dell'ordine, nei nodi più strategici per i flussi turistici verrà assicurata anche una sorveglianza aerea dedicata.

Da quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sull'estate 2019, più di 4 italiani su 10 (42%) sui 39 milioni in viaggio per le vacanze 2019 sfideranno le previsioni sul traffico e non si faranno spaventare da bollini neri o rossi. Una scelta dovuta soprattutto al fatto di poter godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione.

In vista delle partenze anche la polizia ferroviaria potenzierà i propri servizi per chi sceglierà il treno per raggiungere le mete di vacanza. Saranno oltre 1.600 gli operatori Polfer in campo ogni giorno con pattuglie in stazione e a bordo dei treni, a cui andrà ad aggiungersi personale in abiti civili con specifiche finalità antiborseggio.

