Vacanze, già erogati oltre 150 mila bonus

E' subito boom per il bonus vacanze. Ieri al termine del primo giorno dell'iniziativa ne sono stati erogati 150 mila per un controvalore di circa 70 milioni di euro. Intanto per gli operatori queste vacanze ai tempi del coronavirus sono iniziate malissimo sia per gli effetti della pandemia sia per il maltempo. Secondo i dati Sib, il Sindacato italiano balneari Fipe/Confcommercio, le presenze sulle spiagge a giugno sono crollate: La Sardegna ha fatto segnare un -80% ma anche le altre regioni non stanno meglio. Limitano le perdite Emilia Romagna, Puglia e Toscana ma i cali sono comunque oltre il 30%.