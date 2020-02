Università, rettore Sapienza: Non più eludibile aumento finanziamenti

di ddn/egr

Roma, 18 feb. (LaPresse) - "La recente legge di Bilancio, la più critica degli ultimi decenni per le università, ha portato alle dimissioni del ministro Fioramonti, ponendo con forza all'attenzione dell'opinione pubblica la non più eludibile necessità di porre mano con urgenza all'aumento del finanziamento degli atenei". Così il magnifico rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, nella sua prolusione per l'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020. L'istituzione del ministero dell'Università, aggiunge, "ci dà la concreta speranza che si sia cambiato registro" .

