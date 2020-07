Università, Manfredi: A settembre ripresa attività soprattutto in presenza

di lrs/mad

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "Il semestre che partirà a settembre sarà prevalentemente in presenza", anche se "si continuerà con l'offerta della didattica a distanza per garantire il diritto allo studio, per esempio, agli studenti internazionali o per coloro che per problemi familiari non possono partecipare. Riprendono le attività in presenza, è un messaggio per la Lombardia e per tutta l'Italia. Bisogna tornare in aula, nelle biblioteche e nei laboratori". Così il ministro per l'Università e la ricerca, Gaetano Manfredi, in conferenza stampa all'Università Statale di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata