Unipol, presentato il rapporto "Welfare Italia"

Presentato, nella suggestiva cornice di Palazzo Venezia, a Roma, il rapporto del Think Tank "Welfare Italia", sviluppato dal gruppo Unipol con The European House - Ambrosetti, che hanno anche organizzato una cena di gala per anticipare i risultati a una platea di politici e imprenditori. Basandosi su dati Istat, viene disegnato uno scenario che nel 2050 vede 36mila nascite in meno ogni anno, con 2,9 milioni di anziani non autosufficienti. Si arriverà quindi ad un rapporto di 1,1 pensionati per ogni lavoratore, e sarà necessario ripensare il sistema previdenziale e sanitario. Per il Governo, è intervenuto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, che ha evidenziato quanto l'attuale sistema di welfare sia sbilanciato non solo a livello geografico, ma anche a sfavore delle donne.