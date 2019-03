Valle d'Aosta, ultraleggero precipita a Torgnon: morto l'ex campione di slittino e mountain bike Hérin

E' morto uno dei due occupanti dell'ultraleggero precipitato a Torgnon (Aosta). La vittima è l'ex campione di slittino e mountain bike Corrado Hérin di 52 anni. Il velivolo, un Piper, è precipitato in località Chantorné, nei pressi delle piste da sci. Rimasta ferita l'altra persona a bordo: è stata portata in Pronto soccorso ed è in fase diagnostica. Sul posto i soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano, il medico dell'equipaggio di SA1, carabinieri. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli investigatori.

Hérin fu bronzo ai campionati mondiali di Vail 1994, oro in tre tappe e primo in classifica nella coppa del mondo DH 1997 (unico italiano ad aver vinto la World Cup) e campione mondiale Master 2016 M4 in Val di Sole. Era di Torgnon e vigile del fuoco di professione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata