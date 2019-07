Ultradestra, blitz contro estremisti: sequestrato un arsenale di armi in Nord Italia

Tre persone fermate nell'operazione della polizia di Torino. I gruppi neofascisti erano in possesso anche di un missile aria-aria e di fucili automatici di ultima generazione. Il blitz dopo l'indagine su combattenti italiani nel Dobass in Ucraina

La Polizia di Stato di Torino, coordinata della Procura della Repubblica di Torino, ha sequestrato nel Nord Italia armi da guerra nella disponibilità di soggetti "orbitanti" nell'estrema destra oltranzista. Durante l'operazione dei poliziotti della Digos di Torino in collaborazione con quelli di Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì, coordinati dalla Polizia di prevenzione - Ucigos, è stato sequestrato un autentico arsenale di armi da guerra, tra le quali fucili d'assalto automatici di ultima generazione).

Il blitz dopo l'indagine su alcuni combattenti che hanno partecipato alla guerra nel Donbass, in Ucraina. Tra i fermati Fabio Del Bergiolo, 60 anni per la detenzione, nel varesino, di un ingente quantitativo di armi da guerra e di armi comuni da sparo, di provenienza perlo più austriaca, tedesca e statunitense. Fermati anche lo svizzero Alessandro Monti e l'italiano Fabio Amalio Bernardi: sono responsabili di detenzione e messa in commercio di un missile aria/aria Matra in utilizzo alle forze armate del Qatar.

