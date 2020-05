Ue, Papa: Europa cresca unita nella fratellanza

di lcl

Milano, 10 mag. (LaPresse) - Nella messa a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha ricordato due recenti commemorazioni: la festa dell'Europa e l'anniversario della fine della Seconda guerra mondiale nel vecchio continente, pregando che l'Europa cresca unita nelle sue diversità. "In questi due giorni passati, ci sono state due commemorazioni: il 70esimo della Dichiarazione di Robert Schuman, che ha dato inizio all'Unione Europea, e anche la commemorazione della fine della guerra. Chiediamo al Signore per l'Europa, oggi, che cresca unita, in questa unità di fratellanza che fa crescere tutti i popoli nell'unità nella diversità", sono state le parole del Papa, riportate da Vatican News.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata