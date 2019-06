Udine, sequestrato sportello abusivo per invio di denaro con metodo 'hawala'

Sequestrato uno sportello abusivo per invio e ricezione di denaro con il metodo 'hawala', vietato in Italia. Denunciati i due gestori pachistani. E' successo a Udine, all'interno dell'Internet Point Croce. Il sistema 'hawala' è comunemente in uso in molti paesi di cultura e tradizione islamica, ma è vietato sia dalle normative internazionali antiriciclaggio che dalla legge nazionale per la difficoltà di tracciabilità delle transazioni.