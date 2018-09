Udine, minorenni picchiano coetaneo e postano il video in rete

Picchiato e rapinato per 100 euro, poi il video diffuso in rete. È quanto successo a un minorenne su una spiaggia di Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine nella notte tra il 15 e il 16 luglio scorsi.

Dopo mesi di complesse indagini, partite proprio dalle violente immagini pubblicate online, la polizia di Stato ha individuato i presunti aggressori: si tratta di due coetanei della vittima, sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

