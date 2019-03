Udine, esplosione in appartamento: feriti padre, madre e figlio

Una famiglia composta da padre, madre e figlio è rimasta gravemente ferita nell'esplosione avvenuta in un appartamento al terzo piano di una palazzina di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine.

La detonazione, che ha completamente distrutto l'intera abitazione e ha provocato danni anche all'appartamento contiguo, è avvenuta intorno alle 7.15 di lunedì mattina per una probabile fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano che in questo momento stanno verificano la stabilità dell'edificio. Soccorsi dal personale sanitario, padre, madre e figlio sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale a Udine e Trieste.

#11mar 7:15, esplosione in appartamento per probabile fuga di gas a Cervignano del Friuli (UD): soccorse tre persone dai #vigilidelfuoco pic.twitter.com/e2I8NJa3sW — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 11 marzo 2019

