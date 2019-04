Udine, bloccato furgone in fuga con migranti partito da Slovenia

di lrs

Milano, 7 apr. (LaPresse) - Un furgone con 15 migranti, a quanto pare, di origine bengalese e il conducente, considerato un passeur, è stato bloccato dalla polizia all'altezza di Visco (Udine) dopo un inseguimento partito da un valico al confine con la Slovenia e andato avanti per alcuni chilometri. L'uomo alla guida del mezzo, secondo la prima ricostruzione degli agenti, è riuscito ad eludere qualche posto di blocco, ha speronato delle auto e ha fatto cadere delle barriere autostradali. La corsa del furgone è finita contro un paletto. L'autista, che ha tentato la fuga scendendo dal mezzo, è stato bloccato e arrestato. Al termine delle operazioni, i migranti sono stati soccorsi e portati in alcuni ospedali della zona, fra Palmanova e Monfalcone, per una visita di controllo. Nessuno, dalle prime informazioni, sembra sia rimasto gravemente ferito.

