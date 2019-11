Udine, bambina di 7 anni muore in chiesa travolta da acquasantiera

Una bambina di 7 anni è morta a Udine, in una chiesa, travolta da un'acquasantiera. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio nell'Educandato Uccellis, un educandato statale dove studiano bambini e ragazzi di elementari, medie e superiori. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intorno alle 16.45, durante l'ora di religione che si svolge nella chiesa dell'educandato, una classe di bambini di 7 anni era nella struttura e all'improvviso la bambina si è aggrappata all'acquasantiera di marmo, che le è rovinata addosso non lasciandole scampo. La piccola è morta a causa di un grave trauma toracico e a nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118, giunti sul posto con i carabinieri, per rianimarla. I carabinieri hanno posto l'area dell'acquasantiera sotto sequestro per le indagini.

