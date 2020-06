Uccide i figli e si suicida, l'avvocato della moglie: "Non voleva portargli via i bambini"

Il legale della madre dei due gemelli morti in Valsassina: "Si stavano separando ma tutto era tranquillo". Martedì l'autopsia sui corpi, si indaga per capire se quello di Mario Bressi è stato un gesto premeditato

E' stata fissata per martedì l'autopsia sui corpi di Elena e Diego, i due gemelli di 12 anni, trovati morti sabato all'alba nella loro casa delle vacanze, di Margno, in Valsassina. Sarà l'anatomopatologo Paolo Tricormi, perito della Procura di Lecco, a eseguirla per capire quando e come i due bambini siano stati uccisi dal padre, Mario Bressi, prima che quest'ultimo si togliesse la vita lanciandosi da un cavalcavia. Da chiarire anche se i due siano stati prima sedati. Anche sul corpo del 45enne di Gessate, in provincia di Milano, sarà eseguito l'esame autoptico.

L'avvocato della moglie e madre delle vittime intanto conferma che la coppia si stava separando e la cosa era agli inizi: "Non eravamo nemmeno agli atti, non mi risultano tensioni tra di loro, né minacce precedenti. Voglio sottolineare che la moglie non aveva alcuna intenzione di portare via i figli al marito, le cose si stavano muovendo nella massima tranquillità", ha dichiarato il legale Davide Colombo al quotidiano Repubblica.

Intanto si apprende che l'uomo avrebbe mandato diversi messaggi Whatsapp alla moglie, nella notte tra venerdì e sabato, prima di compiere il tragico gesto, nei quali avrebbe accusato la donna di aver "rovinato la famiglia".

Le indagini della Procura di Lecco intanto proseguono per capire se quello di Bressi sia stato un atto premeditato, il computer dell'impiegato sarebbe stato sequestrato dalla sua abitazione di Gessate.

