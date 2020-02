Twitter down: malfunzionamenti a macchia leopardo, anche in Italia

di lrs

Milano, 7 feb. (LaPresse) - Già da alcuni minuti, gli utenti di Twitter non possono 'cinguettare'. Il malfunzionamento riguarda l'Italia e, a macchia di leopardo, altri Paesi del mondo, tra cui parte degli Stati Uniti e in Regno Unito, secondo alcuni siti di monitoraggio. Se si prova a scrivere un tweet, in sostanza, il messaggio non viene pubblicato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata