Turismo, Sardegna: riapre Forte Village

Il Forte Village riapre le porte. Nel resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, è iniziata la stazione estiva, dopo il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus. La ripartenza è comunque all’insegna della massima sicurezza per staff e clienti, come ha potuto verificare la sottosegretaria ai Beni culturali con delega al Turismo Lorenza Bonaccorsi, in visita alla struttura insieme all’assessore al Turismo della Regione Sardegna, Giovanni Chessa.